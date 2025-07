Rada Powiatu Trzebnickiego przyjmuje petycję w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej – przełom dla społeczeństwa obywatelskiego

Przyjęcie petycji otwiera drogę do realnej partycypacji społecznej. Oznacza to, że po zebraniu wymaganej liczby podpisów, mieszkańcy będą mogli samodzielnie przedkładać swoje projekty uchwał pod głosowanie Rady Powiatu. Jest to odpowiedź na od dawna zgłaszane postulaty o zwiększenie wpływu obywateli na lokalne sprawy.

„To kluczowy moment dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym powiecie” – mówi Jan Grabowski, Szef struktur Trzebnickich Ruchu Narodowego (Konfederacja). „Dzięki Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej, mieszkańcy zyskują realne narzędzie do współtworzenia lokalnego prawa i aktywnego wpływania na kierunek rozwoju naszej wspólnoty. To krok w stronę transparentnej i odpowiedzialnej władzy, która słucha głosu obywateli.”

Struktury Ruchu Narodowego w Trzebnicy, będące częścią Konfederacji, od dawna zabiegały o wprowadzenie tego typu rozwiązań. Przyjęcie petycji jest dowodem na to, że konsekwentne działanie i dialog mogą przynieść wymierne korzyści dla całej społeczności.

"Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego do zapoznania się z nowymi możliwościami, jakie niesie ze sobą Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza. Jesteśmy gotowi wspierać Państwa w korzystaniu z tego narzędzia, udzielając niezbędnych informacji i pomocy w przygotowaniu projektów." podsumowuje Jan Grabowski

Kontakt dla mediów:

Jan Grabowski

Szef struktur Trzebnickich Ruchu Narodowego

Tel. 726-343-751

rn.trzebnica@gmail.com

https://ruch-narodowy-trzebnica.pl/