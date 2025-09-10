Oświadczenie Ruchu Narodowego ws. wypowiedzi Romana Giertycha o umowie z Mercosur
Wrocław, 10 września 2025 r. Ruch Narodowy wyraża głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec ostatnich wypowiedzi Romana Giertycha, który zdaje się przedkładać interesy europejskich, a w istocie niemieckich, korporacji nad dobro polskiego rolnictwa. Wypowiedzi te są wyjątkowo szkodliwe w kontekście negocjowanej umowy handlowej z krajami Mercosur, która stanowi realne zagrożenie dla egzystencji tysięcy polskich gospodarstw rolnych.
2025-09-10, 14:11

Jan Paweł Grabowski (Ruch Narodowy): „Umowa z Mercosur to cios w serce polskiego rolnictwa”

Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego podkreśla, że polscy rolnicy w ostatnich latach zainwestowali miliony w modernizację swoich gospodarstw. Dzięki ich ciężkiej pracy i innowacjom, Polska stała się wiodącym producentem i eksporterem żywności w wielu kluczowych sektorach. Produkcja żywności to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także strategiczna dla bezpieczeństwa narodowego.

„Pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie dobitnie pokazały, jak łatwo łańcuchy dostaw mogą zostać zerwane i jak kluczowa jest strategiczna niezależność żywnościowa Polski i całej Europy. Otwieranie rynku na żywność z krajów Mercosur, takich jak Brazylia czy Argentyna, to działanie wbrew tej logice,” mówi Grabowski.

Nierówna konkurencja i podwójne standardy

Grabowski zwraca uwagę na fundamentalną niesprawiedliwość tej umowy. Od polskich rolników wymaga się spełniania wyśrubowanych norm jakościowych, środowiskowych i sanitarnych, podczas gdy jednocześnie otwiera się rynek na żywność z krajów, w których te normy nie są tak rygorystyczne.

„To jest nie tylko błąd ekonomiczny, ale zwyczajnie niemoralne. Wymagamy od naszych rolników ogromnego wysiłku i ponoszenia kosztów, a jednocześnie wpuszczamy na rynek konkurentów, którzy tych samych standardów nie muszą spełniać. To prosta droga do upadku wielu polskich gospodarstw i degradacji polskiego rolnictwa, które jest dumą naszego narodu,” dodaje Jan Paweł Grabowski.

Ruch Narodowy wzywa wszystkich decydentów politycznych do opamiętania się i do obrony interesów polskich rolników, zamiast ulegania presji zagranicznych korporacji. Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac nad umową Mercosur w obecnym kształcie.

