Oświadczenie Ruchu Narodowego ws. umowy Mercosur
Wrocław, 10 września 2025 r. Ruch Narodowy wyraża głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw wobec nieudolnych działań rządu mających na celu montowanie koalicji blokującej umowę z Mercosur. Jednocześnie krytykujemy bierność poprzedniej ekipy rządzącej oraz postawę Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), które nie podjęły żadnych działań w obronie polskiego rolnictwa.
2025-09-10

Jan Paweł Grabowski (Ruch Narodowy): "Rząd działa chaotycznie, a wcześniejsza ekipa przespała zagrożenie"

Jan Paweł Grabowski, szef struktur Ruchu Narodowego w Trzebnicy (woj. Dolnośląskie), podkreśla, że obecne działania rządu są spóźnione i chaotyczne. „Zamiast proaktywnej polityki, mamy do czynienia z desperackimi próbami montowania sojuszu na ostatnią chwilę. Przeciwdziałanie tej szkodliwej umowie powinno być priorytetem od dawna, a nie nagłym zrywem, kiedy sprawa nabrała już tempa. Poprzedni rząd, który miał możliwość monitorowania i blokowania tej sprawy, nie zrobił nic. To skrajna nieudolność, za którą zapłacą polscy rolnicy.”

Bierność PSL: zdrada polskiej wsi?

Grabowski kieruje ostrą krytykę w stronę PSL, partii, która historycznie ma reprezentować interesy polskiej wsi. „Gdzie było PSL, kiedy negocjowano umowę, która zagraża egzystencji polskich gospodarstw? Partia, która mieni się obrońcą rolników, nie podjęła żadnych realnych działań, aby szukać sojuszy w Europie i zorganizować opór przeciwko Mercosur. Ich bierność jest niezrozumiała i w zasadzie graniczy ze zdradą interesów polskiego rolnictwa. To dowód na to, że PSL przestało być wiarygodnym reprezentantem polskiej wsi,” dodaje Jan Paweł Grabowski.

Ruch Narodowy wzywa wszystkich polityków do porzucenia partyjnych gier i podjęcia natychmiastowych, skoordynowanych działań w obronie polskich rolników. Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie prac nad umową Mercosur w obecnym kształcie i podjęcie rozmów, które zagwarantują polskim rolnikom sprawiedliwe warunki konkurencji.

