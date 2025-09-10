Oświadczenie Ruchu Narodowego ws. bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
Wrocław, 10 września 2025 r. Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, wyraża głębokie zaniepokojenie i krytykuje nieudolne działania państwa w sprawie obrony polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w kontekście jej naruszenia przez drony
2025-09-10, 14:23

"Drony przeleciały 250 km, a obrona powietrzna nie reagowała"

W swoim oświadczeniu, Jan Grabowski podkreśla, że Polska nie wykorzystała kluczowego czasu na przygotowanie się do zagrożeń, jakie niosą drony. „Od początku wojny na Wschodzie zarówno Rosja, jak i Ukraina produkują miliony dronów. Te doświadczenia powinny być dla nas sygnałem alarmowym. Tymczasem okazało się, że nasza obrona powietrzna jest bezradna. Drony przeleciały niemal 250 km od granicy z Ukrainą, zanim spadły – najprawdopodobniej z braku paliwa. To oznacza, że przez 250 km polska obrona przeciwlotnicza nie zrobiła nic, pozwalając, aby drony spadły na budynki mieszkalne.”

"Czy naprawdę jesteśmy bezpieczni?"

Grabowski zadaje pytanie o realne bezpieczeństwo Polski. „Przez ten czas, kiedy inne państwa w pośpiechu rozwijały systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, my wciąż nie mamy sprawnego systemu zdolnego do skutecznej obrony. W obliczu naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, możemy czuć się bezpieczni? Pytam retorycznie. Odpowiedź jest oczywista – nie. To nie jest czas na propagandowe obietnice. Nadszedł czas na realne działania w obronie naszej suwerenności i bezpieczeństwa.”

Ruch Narodowy wzywa rząd do podjęcia natychmiastowych, konkretnych działań w celu stworzenia i wdrożenia skutecznego systemu obrony powietrznej, który będzie w stanie zapewnić ochronę przed zagrożeniami ze strony dronów.

