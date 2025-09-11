Propozycje oparcia obronności na zagranicznych rozwiązaniach?

„Absurdem jest wychwalanie zagranicznych, a w szczególności niemieckich rozwiązań, gdy polski przemysł zbrojeniowy dysponuje już sprawdzonymi i skutecznymi systemami” – powiedział Jan Paweł Grabowski. „Nasza obronność musi być niezależna. Nie możemy polegać na technologiach i dostawach od innych państw, zwłaszcza w tak kluczowym obszarze, jakim jest ochrona przed zagrożeniami z powietrza.”

Grabowski wskazał, że Polska potrzebuje inwestycji w polskie firmy oraz realnej współpracy państwowego i prywatnego sektora zbrojeniowego. Jako przykład polskiej innowacyjności i skuteczności wymienił firmę Advanced Protection Systems, której systemy do zwalczania bezzałogowców zostały zweryfikowane w warunkach bojowych na Ukrainie.

„Mamy przecież sprawdzone polskie podmioty, takie jak Advanced Protection Systems, które oferują skuteczne, zweryfikowane w boju na Ukrainie systemy do zwalczania bezzałogowców. Zamiast szukać rozwiązań za granicą, powinniśmy postawić na rozwój naszej własnej zbrojeniówki” – dodał Jan Paweł Grabowski. „To jedyna droga do zbudowania trwałego i suwerennego systemu obronnego, który zagwarantuje bezpieczeństwo naszym obywatelom.”