Propozycje oparcia obronności na zagranicznych rozwiązaniach?
Wrocław, [11 września 2025] – Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, stanowczo skrytykował pojawiające się w debacie publicznej głosy, które promują niemieckie rozwiązania w zakresie obrony przeciw dronom. W swoim oświadczeniu podkreślił, że bezpieczeństwo Polski powinno opierać się przede wszystkim na rodzimych technologiach i polskim przemyśle zbrojeniowym.
2025-09-11, 11:08

„Absurdem jest wychwalanie zagranicznych, a w szczególności niemieckich rozwiązań, gdy polski przemysł zbrojeniowy dysponuje już sprawdzonymi i skutecznymi systemami” – powiedział Jan Paweł Grabowski. „Nasza obronność musi być niezależna. Nie możemy polegać na technologiach i dostawach od innych państw, zwłaszcza w tak kluczowym obszarze, jakim jest ochrona przed zagrożeniami z powietrza.”

Grabowski wskazał, że Polska potrzebuje inwestycji w polskie firmy oraz realnej współpracy państwowego i prywatnego sektora zbrojeniowego. Jako przykład polskiej innowacyjności i skuteczności wymienił firmę Advanced Protection Systems, której systemy do zwalczania bezzałogowców zostały zweryfikowane w warunkach bojowych na Ukrainie.

„Mamy przecież sprawdzone polskie podmioty, takie jak Advanced Protection Systems, które oferują skuteczne, zweryfikowane w boju na Ukrainie systemy do zwalczania bezzałogowców. Zamiast szukać rozwiązań za granicą, powinniśmy postawić na rozwój naszej własnej zbrojeniówki” – dodał Jan Paweł Grabowski. „To jedyna droga do zbudowania trwałego i suwerennego systemu obronnego, który zagwarantuje bezpieczeństwo naszym obywatelom.”

KONTAKT / AUTOR
Jan Grabowski
Prezes Ruchu Narodowego w Trzebnicy
Ruch Narodowy
726343751
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Ruch Narodowy Trzebnica
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.