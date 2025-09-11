Czy przetarg na systemy antydronowe dla Straży Granicznej został ustawiony pod izraelskiego dostawcę?
Wrocław, [11 września 2025] – Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, kwestionuje transparentność i celowość przetargu na systemy antydronowe dla polskiej Straży Granicznej, stawiając fundamentalne pytanie o priorytety bezpieczeństwa państwa. W swoim oświadczeniu odnosi się do głośnych wątpliwości wyrażonych m.in. przez Michała Dworczyka w Radiu Wnet.
2025-09-11, 11:10

„Kwestia bezpieczeństwa narodowego nie może podlegać politycznym układom ani zagranicznym interesom. Pytam publicznie: czy polska Straż Graniczna kupuje systemy antydronowe z Izraela, zamiast postawić na sprawdzone, polskie rozwiązania?” – oświadczył Jan Paweł Grabowski.

Grabowski powołuje się na wypowiedzi byłego wiceministra obrony, Michała Dworczyka, który w audycji radiowej wyraził zaniepokojenie, że przetarg zorganizowano w sposób promujący konkretne rozwiązanie izraelskiej firmy. Wskazał, że takie działania mogą być w najlepszym wypadku oznaką nieudolności, a w najgorszym – celowym działaniem na szkodę polskiego przemysłu zbrojeniowego.

„To jest kwestia zasadnicza dla naszego bezpieczeństwa. Polska ma własne, unikatowe w skali światowej systemy antydronowe, takie jak te oferowane przez firmę Advanced Protection Systems (APS), które dowiodły swojej skuteczności na froncie w Ukrainie. Ignorowanie tego faktu i preferowanie zagranicznych dostawców jest dla mnie niezrozumiałe i budzi poważne wątpliwości co do uczciwości postępowania przetargowego” – dodał Grabowski.

Ruch Narodowy apeluje o pilne wyjaśnienie tej sprawy i wezwał rząd do priorytetowego traktowania polskiej zbrojeniówki. „Nasza suwerenność i bezpieczeństwo powinny opierać się na silnym, rodzimym przemyśle. Postawmy na polskich producentów, bo to oni są fundamentem naszej obronności, a nie zagraniczne koncerny” – podsumował Jan Paweł Grabowski.

Jan Grabowski
Prezes Ruchu Narodowego w Trzebnicy
Ruch Narodowy
726343751
Ruch Narodowy Trzebnica
