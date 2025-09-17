Ruch Narodowy upamiętnia 86. rocznicę sowieckiej agresji i wzywa do polskiej polityki bezpieczeństwa
TRZEBNICA, 17 WRZEŚNIA 2025 – Z okazji 86. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę, Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, wydał oświadczenie upamiętniające ofiary sowieckiej agresji. W swoim komunikacie Grabowski przypomniał o tysiącach poległych żołnierzy, ofiarach Zbrodni Katyńskiej oraz setkach tysięcy Sybiraków, którzy cierpieli w sowieckich łagrach.
2025-09-17

„17 września to jedna z najczarniejszych dat w naszej historii” – powiedział Jan Paweł Grabowski. „To symbol zdrady, samotności Polski w obliczu dwóch totalitaryzmów i początku bezlitosnych represji. Pamięć o tych ofiarach zobowiązuje nas do refleksji nad tym, czy dziś jesteśmy bezpieczni i czy nasza polityka zagraniczna i obronna służy interesom Rzeczypospolitej.”

Grabowski, odnosząc się do obecnej sytuacji geopolitycznej, w tym wojny w Ukrainie, skrytykował dotychczasowe rządy, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Podkreślił, że mimo upływu ponad trzech lat od eskalacji konfliktu, Polska nadal nie ma własnych, wystarczających zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji.

„Zarówno PiS, jak i PO, realizowały i realizują politykę, która w dużej mierze jest kalką cudzych interesów – czy to niemieckich i brukselskich, czy amerykańskich. Obie partie, zamiast myśleć strategicznie o naszym bezpieczeństwie, podporządkowują się zewnętrznym mocarstwom. To prowadzi do sytuacji, w której w kluczowym momencie nie jesteśmy w stanie zaspokoić własnych potrzeb obronnych” – zaznaczył Grabowski.

W kontekście tragicznych wydarzeń z 1939 roku, Grabowski zaapelował do decydentów o powrót do polityki opartej na polskiej racji stanu. „Dziś, w obliczu rosnących zagrożeń, musimy pamiętać o lekcji historii. Musimy prowadzić wyłącznie polską politykę i stawiać nasz własny interes na pierwszym miejscu. Pamięć o 17 września i Katyniu powinna być dla nas przestrogą, że tylko silne, niezależne państwo, które dba o swoje bezpieczeństwo, może uniknąć tragedii.”

