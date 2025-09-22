Ruch Narodowy: Ograniczenie ulgi mieszkaniowej uderzy w polskie rodziny i utrudni mobilność zawodową

Według Grabowskiego, nowe regulacje, mające formalnie zapobiegać spekulacji, w praktyce uderzą w zwykłych, ciężko pracujących obywateli i podważą ich stabilność życiową.

"Proponowane przez rząd rozwiązanie, które ogranicza ulgę mieszkaniową wyłącznie do osób nieposiadających innej nieruchomości, to radykalne zawężenie prawa, które ma poważne konsekwencje" – powiedział Jan Paweł Grabowski.

"To kolejny przykład, jak rządzący, zamiast celować w realnych spekulantów, uderzają w zwykłe, życiowe sytuacje. Ulga zostanie odebrana osobom, które zmieniają mieszkanie z powodu rosnącej rodziny, kupują lokum dla dorosłych dzieci, czy też muszą przenieść się do innego miasta ze względu na pracę. Takie działania nie wspierają mobilności zawodowej i demografii, a jedynie utrudniają Polakom poprawę warunków życia".

Grabowski podkreślił, że polityka państwa powinna wspierać, a nie utrudniać obywatelom dążenie do stabilizacji. "Ruch Narodowy stoi na stanowisku, że polityka podatkowa powinna być sprawiedliwa i przewidywalna. Ograniczanie ulg, które realnie pomagają rodzinom, jest nieuzasadnione i pokazuje, że obecny rząd nie rozumie potrzeb Polaków".

