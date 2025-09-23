Podniesienie ryczałtu to cios w mikrofirmy i biznesy rodzinne, uderzający w polską przedsiębiorczość

"Ta zmiana jest przedstawiana jako próba uszczelnienia systemu, ale w rzeczywistości to nic innego jak podwójne opodatkowanie, które mocno uderzy w mikroprzedsiębiorców i biznesy rodzinne" – skomentował Grabowski. "Przykładem może być przedsiębiorca świadczący usługę doradztwa dla firmy swojej żony. Z dnia na dzień jego obciążenie podatkowe wzrośnie z 8,5% do 17%, co może zrujnować jego działalność. Zamiast wspierać kooperację w ramach rodzinnych biznesów, państwo ją karze. To polityka, która zniechęca do prowadzenia własnej działalności i uniemożliwia rozwój najmniejszych firm, stanowiących fundament naszej gospodarki."

Grabowski apeluje do rządu o zaniechanie szkodliwych reform i skupienie się na działaniach, które realnie ulżą polskim przedsiębiorcom. "Ruch Narodowy od zawsze stoi na straży interesów polskiej przedsiębiorczości. Nie pozwolimy, aby obciążenia podatkowe niszczyły ciężką pracę i pasję, z jaką Polacy budują swoje firmy".

https://ruch-narodowy-trzebnica.pl/