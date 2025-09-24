Podatek od straty – absurd, który zniechęci do aktywności gospodarczej i oszczędzania
Wrocław, 24 WRZEŚNIA 2025 – Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, ostro krytykuje planowaną zmianę w rozliczaniu daniny solidarnościowej. Nowe zasady, które uniemożliwią odliczanie strat z jednego źródła przychodu od dochodów z innych, są według niego absurdalne i szkodliwe.
"Proponowany sposób rozliczania daniny solidarnościowej to istny absurd, który podważa elementarne zasady logiki gospodarczej i zniechęca do podejmowania ryzyka" – powiedział Jan Paweł Grabowski. "Sytuacja, w której podatnik mający dochód z etatu, a jednocześnie ponoszący stratę na inwestycjach giełdowych, musi zapłacić dodatkowy podatek od fikcyjnego dochodu, jest nie do zaakceptowania. To de facto podatek od straty. Takie rozwiązania podważają zaufanie do państwa jako partnera i zniechęcają do oszczędzania i inwestowania, co jest kluczowe dla rozwoju polskiego kapitału".

Grabowski podkreślił, że zamiast tworzyć kolejne pułapki podatkowe, rząd powinien skupić się na budowaniu stabilnego i przejrzystego systemu, który wspierałby obywateli, a nie karał ich za aktywność. "Ruch Narodowy sprzeciwia się takiemu podejściu, które w rzeczywistości osłabia Polaków i ich zdolność do budowania dobrobytu".

