Trzebnicki Ruch Narodowy składa hołd Bohaterom Grodna z 1939 roku

Jak podkreśla Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, obrona Grodna jest symbolem niezłomności polskiego ducha w obliczu wrogiej napaści. Mimo że większość stacjonujących oddziałów Wojska Polskiego została wcześniej wycofana na zachód, Grodno nie poddało się bez walki. Mieszkańcy, w tym liczni uczniowie i harcerze, spontanicznie utworzyli improwizowane oddziały obronne pod dowództwem wiceprezydenta Romana Sawickiego i majora Benedykta Serafina.

„Obrona Grodna to jedno z najwspanialszych świadectw polskiego bohaterstwa. Kiedy większość Europy odwróciła się od nas, a Sowieci wkroczyli na nasze ziemie, mieszkańcy Grodna – od żołnierzy po harcerzy – pokazali, co znaczy prawdziwa miłość do Ojczyzny” – powiedział Jan Paweł Grabowski. „Walczyli z czołgami, choć ich siły były nieporównywalnie mniejsze. Złożyli najwyższą ofiarę, broniąc swojego miasta. Pamięć o tych wydarzeniach jest dla nas, Polaków, szczególnie ważna w obecnych, niepewnych czasach”.

Trzebnicki Ruch Narodowy przypomina, że po zdobyciu miasta, Armia Czerwona dokonała brutalnej zemsty na ludności cywilnej, mordując około 300 osób. „To przypomnienie, że sowiecki totalitaryzm nie miał litości” – zaznacza Grabowski. „Hołd, który składamy obrońcom Grodna, jest jednocześnie apelem o to, aby nigdy więcej nie pozwolić na zdeptanie polskiej suwerenności. Pamięć o tych bohaterach powinna być dla nas inspiracją do budowania silnej i niezależnej Polski.”

grafika: Obrona Grodna – okładka książki: Czesław Grzelak, Wilno–Grodno–Kodziowce 1939, seria: „Historyczne Bitwy”, Warszawa 2002, rys. Paweł Głodek

