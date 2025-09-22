Trzebnicki Ruch Narodowy składa hołd Bohaterom Grodna z 1939 roku
Wrocław, 22 września 2025 – Z okazji 86. rocznicy obrony Grodna, struktury Ruchu Narodowego w Trzebnicy wydały oświadczenie upamiętniające heroizm obrońców miasta. W komunikacie złożono hołd żołnierzom, harcerzom i cywilnym ochotnikom, którzy w dniach 20-22 września 1939 roku stanęli do nierównej walki z sowieckim agresorem.
2025-09-22, 15:39

Jak podkreśla Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego, obrona Grodna jest symbolem niezłomności polskiego ducha w obliczu wrogiej napaści. Mimo że większość stacjonujących oddziałów Wojska Polskiego została wcześniej wycofana na zachód, Grodno nie poddało się bez walki. Mieszkańcy, w tym liczni uczniowie i harcerze, spontanicznie utworzyli improwizowane oddziały obronne pod dowództwem wiceprezydenta Romana Sawickiego i majora Benedykta Serafina.

„Obrona Grodna to jedno z najwspanialszych świadectw polskiego bohaterstwa. Kiedy większość Europy odwróciła się od nas, a Sowieci wkroczyli na nasze ziemie, mieszkańcy Grodna – od żołnierzy po harcerzy – pokazali, co znaczy prawdziwa miłość do Ojczyzny”  powiedział Jan Paweł Grabowski. „Walczyli z czołgami, choć ich siły były nieporównywalnie mniejsze. Złożyli najwyższą ofiarę, broniąc swojego miasta. Pamięć o tych wydarzeniach jest dla nas, Polaków, szczególnie ważna w obecnych, niepewnych czasach”.

Trzebnicki Ruch Narodowy przypomina, że po zdobyciu miasta, Armia Czerwona dokonała brutalnej zemsty na ludności cywilnej, mordując około 300 osób. „To przypomnienie, że sowiecki totalitaryzm nie miał litości” – zaznacza Grabowski. „Hołd, który składamy obrońcom Grodna, jest jednocześnie apelem o to, aby nigdy więcej nie pozwolić na zdeptanie polskiej suwerenności. Pamięć o tych bohaterach powinna być dla nas inspiracją do budowania silnej i niezależnej Polski.”

grafika: Obrona Grodna – okładka książki: Czesław Grzelak, Wilno–Grodno–Kodziowce 1939, seria: „Historyczne Bitwy”, Warszawa 2002, rys. Paweł Głodek

https://ruch-narodowy-trzebnica.pl/

KONTAKT / AUTOR
Jan Paweł Grabowski
Prezes Ruchu Narodowego w Trzebnicy
Ruch Narodowy
726343751
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Ruch Narodowy Trzebnica
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.