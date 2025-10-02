Rabunek zagranicznego kapitału – cicha zgoda rządu

Jan Paweł Grabowski wskazuje na skandaliczny proceder, który od lat drenuje polską gospodarkę:

"Podczas gdy rząd Tuska zamierza zadłużyć nas na kolejne 289 miliardów złotych i podnosi podatki Polakom, z przymrużeniem oka patrzy na to, jak międzynarodowe korporacje wyprowadzają miliardy złotych z Polski do Niemiec, Holandii i innych krajów. To jest drenaż polskiego kapitału, a rząd nie robi nic, by ten proceder powstrzymać!"

Lider Ruchu Narodowego podkreśla, że globalne koncerny, wykorzystując mechanizmy optymalizacji podatkowej, zaniżają zyski swoich polskich spółek-córek.

"To jest klucz do zrozumienia patologii: o ile zyskowność globalnej spółki-matki wynosi średnio 11%, jej spółka-córka w Polsce wykazuje rentowność trzy razy mniejszą! Transfer marży odbywa się poprzez sterowanie wartością dodaną. W Polsce lokuje się najmniej dochodowe elementy łańcucha: zużywa się surowce i tworzy niskopłatne miejsca pracy, podczas gdy cały zysk idzie do centrali."

Szokujący przykład: sektor okien dachowych

Grabowski podaje konkretny przykład, który demaskuje skalę strat:

"W Polsce wytwarzane jest 50% światowej produkcji okien dachowych, a mimo to tylko 2-3% zysków ze sprzedaży zostaje w naszym kraju! Pozostałe 97-98% zysku jest przejmowane przez inne gospodarki, głównie duńską i niemiecką."

Jak to działa? Spółka zagraniczna lokuje w Polsce tylko produkcję, która generuje niski zysk, tworząc tanie miejsca pracy. Następnie:

W Danii zasila marżą centralę, lokując tam wysokopłatne miejsca pracy z marketingu i zarządzania.

zasila marżą centralę, lokując tam wysokopłatne miejsca pracy z marketingu i zarządzania. W Niemczech narzuca na cenę koszty dystrybucji i logistyki, tworząc wysoko opłacane stanowiska.

"W ten sposób duża część ostatecznej wartości produktu, wytworzonego rękami Polaków, generuje PKB i tworzy potencjał rozwojowy Niemiec i Danii. Tam płacone są podatki, tam są tworzone dobrze płatne miejsca pracy! Gdzie w tym wszystkim są interesy Polski?" – pyta Grabowski.

Fiskalny nóż na gardle Polaka

Zamiast zająć się tym skandalicznym procederem, rząd Tuska uderza w Polaków i małe firmy:

"Komu tak naprawdę służy rząd Tuska? Odpowiedź jest oczywista! Zamiast ruszyć globalne koncerny i odzyskać miliardy, władza grabi Polaków nadmiernymi i coraz większymi podatkami! Likwidacja ulgi mieszkaniowej, wyższe podatki dla małych firm, likwidacja ulg innowacyjnych jak IP Box – to wszystko uderza w polski kapitał, a nie zagraniczne giganty."

Patriotyzm gospodarczy kluczem do silnej Polski

Jan Paweł Grabowski podkreśla, że jedynym ratunkiem dla polskiej gospodarki jest radykalna zmiana kursu w stronę Patriotyzmu Gospodarczego.

"Musimy zrewidować system podatkowy! Nie ma silnej Polski bez polskiego kapitału i polskiej innowacji. Żądamy natychmiastowych działań, które zmuszą międzynarodowe korporacje do płacenia sprawiedliwych podatków w Polsce za zyski wypracowane w naszym kraju. Tylko silne, Polskie firmy, wspierane mądrym państwem, mogą odwrócić ten drenaż kapitału ludzkiego i finansowego. Rząd Tuska udowadnia, że jest gotów poświęcić dobrobyt Polaków na rzecz interesów zagranicznych mocodawców i międzynarodowych korporacji. Jeśli to nie jest zdrada interesów narodowych, to co nią jest"