Deficyt 289 mld zł to dług pokoleniowy. Dług rośnie 1 mld dziennie, a Polska płaci za rabunkową politykę rządu Tuska i sponsoring Ukrainy!
Ruch Narodowy w Trzebnicy oraz jego lider Jan Paweł Grabowski ostro krytykują politykę finansową obecnego rządu. Planowany na 2025 rok deficyt budżetowy w wysokości 289 miliardów złotych (mld zł) nazwano rabunkowym zadłużaniem przyszłych pokoleń. Lider ugrupowania domaga się natychmiastowego opamiętania, radykalnego ograniczenia wydatków oraz zaprzestania polityki faworyzującej obcokrajowców kosztem Polaków.
2025-10-01, 06:00

Skala zadłużenia: miliard złotych dziennie nowego długu!

Jan Paweł Grabowski, szef Ruchu Narodowego w Trzebnicy, nie kryje oburzenia skalą planowanego deficytu, wskazując na dramatyczne tempo zadłużania państwa:

"Rząd Donalda Tuska zadłuża nas w rekordowym, wręcz szaleńczym tempie. Planowany na 2025 rok deficyt budżetowy wyniesie 289 miliardów złotych! Łatwo to przeliczyć: oznacza to, że Polska zaciąga nowy dług w tempie niemal 1 miliarda złotych DZIENNIE! To nie jest zarządzanie, to jest finansowa grabież na rzecz interesów partyjnych i kosztownego utrzymania zagranicznych sojuszników."

Grabowski podaje konkretne, porażające liczby, które uświadamiają skalę zadłużenia w przeliczeniu na obywatela:

  • Nowy dług na pracownika: Sam tylko planowany deficyt w wysokości 289 mld zł oznacza, że każdego pracownika sektora prywatnego (dane BAEL, II kw. 2025 r.) Rząd Tuska zadłuży na około 22 275 zł.
  • Całkowite Obciążenie: Całkowity dług publiczny naszego kraju w przeliczeniu na jednego pracownika sektora prywatnego wynosi już około 168 476 zł.

Odsetki od długu: haracz Polaków na własne zadłużenie

Lider Ruchu Narodowego przypomniał także o stałym obciążeniu, które Polacy płacą za błędy kolejnych ekip rządzących:

"Płacimy gigantyczny haracz za lata beztroskiego zadłużania: na samych tylko odsetkach od długu wydamy w 2025 roku blisko 90 miliardów złotych rocznie! To są pieniądze, które dosłownie topią się w kieszeniach bankierów i funduszy inwestycyjnych, zamiast finansować polską armię, modernizację szpitali czy wsparcie dla polskich rodzin."

Kwota 90 mld zł oznacza, że każdy dorosły Polak (w ujęciu statystycznym) płaci rocznie ponad 5 000 zł, czyli ponad 400 zł miesięcznie, tylko na spłatę samych odsetek od długu zaciągniętego przez rządy PO-PiS.

Polski podatnik sponsorem, a Polacy traktowani jak obywatele drugiej kategorii

Ruch Narodowy w Trzebnicy zwraca uwagę na dodatkowy czynnik drenujący polskie finanse – ogromne środki przeznaczane na pomoc zagraniczną, przy jednoczesnym faworyzowaniu Ukraińców w Polsce:

"Z jednej strony rząd zadłuża Polaków na 289 mld zł, a z drugiej przeznacza ogromne, nieprzejrzyste środki na pomoc Ukrainie i preferencyjne traktowanie obywateli Ukrainy w Polsce! To polski podatnik, a zwłaszcza polski przedsiębiorca i pracownik, ma finansować ten kryzys i ponosić koszty zadłużenia, podczas gdy obce służby socjalne, edukacyjne i zdrowotne są obciążone w pierwszej kolejności."

"Nie godzimy się, by ciężko pracujący Polacy, zwłaszcza ci z sektora prywatnego, byli traktowani jak obywatele drugiej kategorii! Musimy skończyć z polityką, która jest hojna dla obcych, a rabunkowa i kosztowna dla własnego narodu!"

Apel o polską politykę finansową

"Wzywamy Premiera Donalda Tuska i jego Ministra Finansów do natychmiastowego opamiętania! Przestańcie zadłużać Polskę, nim wpędzicie nas w grecki scenariusz. Żądamy radykalnego ograniczenia marnotrawnych wydatków, zwłaszcza na cele niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem i interesem Polski, oraz zakończenia polityki faworyzowania obcokrajowców. Dług jest złodziejem przyszłości. Nie pozwolimy, by rząd Tuska okradł nasze dzieci i wnuki" – podsumował Jan Paweł Grabowski.

KONTAKT / AUTOR
Jan Paweł Grabowski
Prezes Ruchu Narodowego w Trzebnicy
Ruch Narodowy
726343751
