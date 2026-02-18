300 podpisów wystarczy do inicjatywy uchwałodawczej w powiecie trzebnickim

Zmiana przepisów stanowi istotny krok w stronę zwiększenia udziału obywateli w życiu samorządu. Dotychczasowe bariery często zniechęcały lokalne społeczności do sformalizowanej aktywności. Nowe regulacje są bezpośrednim efektem postulatów zgłaszanych przez trzebnickich narodowców, którzy wskazywali na konieczność otwarcia organu stanowiącego na głos mieszkańców i ułatwienie procedur administracyjnych.

– Od teraz wystarczy tylko 300 mieszkańców powiatu trzebnickiego, żeby złożyć do Rady Powiatu inicjatywę uchwałodawczą. To otwiera nam drogę do zgłaszania wielu potrzebnych pomysłów, inicjatyw i rozwiązań w naszym powiecie. W ten sposób będziemy mogli realnie wpływać na to, co dzieje się w naszym regionie – mówi Jan Paweł Grabowski, szef trzebnickich struktur Ruchu Narodowego.

Obniżenie wymogu liczby podpisów ma w założeniu aktywizować mieszkańców powiatu trzebnickiego. Działacze Ruchu Narodowego zapowiadają, że w najbliższym czasie zamierzają skorzystać z nowych uprawnień, przedstawiając konkretne projekty uchwał mające na celu realizację programu środowisk narodowych na szczeblu lokalnym.

O Ruchu Narodowym Trzebnica:

Ruch Narodowy Trzebnica to struktura lokalna ogólnopolskiej partii politycznej, skupiająca działaczy społecznych i patriotycznych z terenu powiatu trzebnickiego.

Organizacja angażuje się w sprawy lokalne, promując wartości narodowe, suwerenność oraz aktywność obywatelską.