Świętujemy sukcesy młodzieży! Ruch Narodowy Trzebnica współorganizuje akcję i funduje lody za „biało-czerwony pasek” w Trzebnicy i Obornikach Śląskich

Władze i sympatycy Ruchu Narodowego w Trzebnicy z całego serca gratulują wszystkim uczniom ciężkiej pracy włożonej w naukę przez ostatnie miesiące. Ogromne słowa uznania kierowane są również do rodziców, którzy na każdym kroku wspierali swoje pociechy w edukacyjnej drodze.

– Dla tych uczniów, którzy wywalczyli świadectwo z wyróżnieniem, czyli popularnym biało-czerwonym paskiem, jako współorganizator przygotowaliśmy słodką niespodziankę. Ruch Narodowy z dumą współorganizuje i współfinansuje tę akcję ramię w ramię ze Stowarzyszeniem TAK dla Edukacji i lokalnymi przedsiębiorcami. Wspieranie młodych, ambitnych Polaków i promowanie lokalnego biznesu to dla nas czysta przyjemność! – informują przedstawiciele Trzebnickiego Ruchu Narodowego.

Zasady akcji: Jak odebrać nagrodę?

Zasady są niezwykle proste. Każdy uczeń, który przyjdzie ze swoim świadectwem z wyróżnieniem w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli w piątek 26 czerwca, do jednej ze współpracujących, topowych lodziarni, otrzyma darmową porcję pysznych lodów. W każdym z lokali w Trzebnicy czeka pula 100 porcji. Co ważne, inicjatywa spotkała się z ogromnym entuzjazmem i w tym roku akcja rozszerza się również na sąsiednie Oborniki Śląskie!

W akcji biorą udział najlepsi lokalni rzemieślnicy smaku:

Lodówka (Trzebnica) – 1 gałka loda lub mała porcja lodów włoskich (zapraszamy od otwarcia do wyczerpania limitu 100 porcji)

Cukiernia BEZA (Trzebnica) – 1 gałka loda (zapraszamy od otwarcia do wyczerpania limitu 100 porcji)

Kawiarnia Markiza (Trzebnica) – 1 gałka loda (zapraszamy od godz. 14:00 do wyczerpania limitu 100 porcji)

14:00 do wyczerpania limitu 100 porcji) Lodziarnia BEZA (Oborniki Śląskie) – 1 gałka loda (zapraszamy od otwarcia do wyczerpania limitu 100 porcji)

Podziękowania dla ludzi o wielkich sercach

Inicjatorzy akcji podkreślają, że to wspaniałe wydarzenie nie byłoby możliwe bez zaangażowania świetnych partnerów oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy wsparli przedsięwzięcie.

Głównym partnerem i współorganizatorem akcji jest Stowarzyszenie TAK dla Edukacji, a patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Wzgórz Trzebnickich.

Naszą inicjatywę wspierają również lokalne firmy:

Aktuariusz Jan Iwanik (aktuariusziwanik.pl)

Grabowscy Nieruchomości i Finanse

Okna Dagma z Trzebnicy (DAGMA Trzebnica - Eksperci od okien, drzwi i rolet od 1996 r.)

Pracownia pod Gruszą

Agencja Reklamowa Berry Fish

Agencja reklamowa MK PROMO

Biuro Architektoniczne Katarzyna Podrygajło z Trzebnicy

Ruch Narodowy Trzebnica życzy wszystkim uczniom niezapomnianych, bezpiecznych i pełnych słońca wakacji. Odpoczywajcie i wracajcie z nowymi siłami do dalszego działania!